Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Майами

Против Бондаренко действовала представительница четвертой сотни рейтинга WTA - испанка Паула Бадоса Хиберт. Именно Екатерина была фавориткой противостояния, что подтвердила в двух сетах - 6:4, 7:5, как пишет ZN.UA.

Это первый выход Бондаренко во второй раунд турнира в Майами впервые с 2012 года. Ее следующей соперницей будет полуфиналистка Australian Open из Хорватии Мирьяна Лучич-Бароне.

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Куда меньше повезло Цуренко, которая уже в первом сете была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы бедра.

1-й раунд Катерина Бондаренко (Украина) - Паула Бадоса Хиберт (Испания) - 6:4, 7:5

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - Леся Цуренко (Украина) - 3:2, отказ Цуренко.

Стоит отметить, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вступит в борьбу со второго раунда.