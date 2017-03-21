МОК из-за допинга аннулировал результаты трех российских спортсменок
Представительницы РФ попались на применении запрещенных препаратов в 2012 году.
Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета после перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2012 аннулировала результаты трех российских спортсменов. Об этом сообщает ТСН.
Под подозрение попали метательницы молота Гульфия Ханафеева и Мария Беспалова, а также прыгунья тройным прыжком Виктория Валюкевич.
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Все три спортсменки участвовали в лондонской Олимпиаде, однако медалей завоевать не смогли. Беспалова заняла 11 место, Ханафеева не квалифицировалась в финал, а Валюкевич показала 8 результат.
Так как медали, из-за их отсутствия, забрать не получилось, МОК обязал легкоатлеток вернуть олимпийскую атрибутику. О том, какие вещества были найдены в пробах спортсменок, не сообщается.
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