Украинка Варвинец показала самую точную стрельбу на этапах КМ по биатлону сезона 2016/17

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец названа лучшим снайпером соревновательного сезона 2016/17 в мировом биатлоне, сообщает Isport.

Варвинец допустила лишь 24 промаха при 293 выстрелах (91,8% точных выстрелов). Самую качественную стрельбу украинка продемонcтрировала в эстафетных гонках – три незакрытых мишени при 73 выстрелах.

Читайте такжеУкраинский биатлон: тяжелый сезон перед ОлимпиадойВместе с тем, в рейтинге самых скоростных участниц этапов Кубка мира Варвинец занимает 91-ю строчку, имея в среднем 13,2 секунды отставания на километре дистанции от лидера таблицы – Кайсы Макаряйнен.

Зато Юлия Джима поднялась на 26 позиций по сравнению с сезоном-2015/16, и теперь занимает 13-е место со средним отставанием в 5,1 секунды на километре дистанции, имея лучший результат среди украинок.

Как сообщал УНИАН, Джима впервые попала в десятку лучших биатлонисток по итогам мирового сезона.