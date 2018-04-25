Украинский биатлон: тяжелый сезон перед Олимпиадой

Завершившийся сезон стал одним из самых неурожайных на медали для сборной Украины за последние годы. На счету сборной Украины всего 4 награды с учетом этапов Кубка мира и ЧМ – 1 серебро и 3 бронзы.

11 декабря, на втором этапе Кубка мира женская эстафетная четверка в составе Ирина Варвинец, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Анастасия Меркушина завоевали бронзу. Спустя более чем месяц, 19 января, Сергей Семенов занял 3-е место в индивидуальной мужской гонке. 17 февраля, в женской эстафетной гонке чемпионата мира наша четверка в том же составе, что и в декабре, завоевала серебро и, наконец, 12 марта, в смешанной эстафете этапа КМ Варвинец, Ольга Абрамова, Семенов и Дмитрий Пидручный заняли 3-е место.

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Тем не менее, назвать этот сезон провальным нельзя. Так, например, мужская сборная Украины в эстафете три раза подряд заняла достойное 4-е место, оставаясь в шаге от награды.

Лидером же сборной Украины и главным ньюсмейкером нынешнего сезона стала Юлия Джима. Несмотря на то, что она ни разу не взошла на пьедестал индивидуальной гонки, своими стабильными результатами «вокруг да около» пьедестала она заслужила 8-е место в общем зачете Кубка мира – 632 очка. Более всего нашей спортсменке удались масс-старты, где она заняла итоговое 4-е место – 162 очка. Во всех пяти гонках в этой дисциплине она финишировала в очковой зоне. В девяти гонках преследования Джима лишь раз не попала в очковую зону, заняв итоговое 9-е место. А вот в спринтах она в Топ-10 не попала. Наконец, в трех индивидуальных гонках Джима набрала 74 очка и заняла 8-е место по итогам сезона в этой дисциплине.

В этой же дисциплине еще одна олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная заняла 5-е место (83 очка), а у мужчин – Сергей Семенов расположился на итоговом 7-м месте. При этом, в первой гонке в шведском Эстерсунде он ни набрал ни одного очка, но затем финишировал 3-м в итальянской Антерсельве и попал в очки на ЧМ в австрийском Хохфильцене – 88 баллов.

Кроме того, все три наши эстафетные команды заняли заслуженные места в Топ-10. Попавшая два раза в призеры (в пяти гонках) женская команда замкнула тройку сильнейших в дисциплине по итогам сезона – 224 балла. Трижды финишировавшая на 4-м месте мужская команда потом сдала свои позиции на ЧМ и, особенно, в заключительной эстафете в корейском Пхенчхане, где набрала всего 6 зачетных очков – итоговое 6-е место (207 баллов). А команды в одиночной и классической смешанной эстафетах, благодаря попаданию в призеры в последней гонке в финском Контилахти, попали в Топ-6 сезона – 187 очков.

Наконец, самое главное – зачет Кубка наций. Помимо прочего, по этой табличке определяется представительство команд на следующий сезон. И здесь стоит особенно отметить 3-е место женской сборной Украины (6605 очков), которая сохранила максимальное представительство для страны – 6 спортсменов в каждой гонке. Вместе с тем, в нынешнем сезоне наша команда нередко не использовала эту квоту по полной из-за короткой скамейки запасных, травм и болезней ведущих отечественных спортсменок.

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У мужчин осталось пять представителей в каждой гонке и 6-е место в Кубке наций (6270). В борьбе за место в Топ-5 Кубка наций и максимальное представительство – шесть гонщиков от страны на дистанции, наши парни существенно отстали от команды Австрии (6926).

В свою очередь, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, подводя итоги сезона отмечает хорошую стабильную работу мужской команды и досадные неудачи у девушек. «Разные чувства: у мужчин все было более стабильно, у девушек же было много проблем, кто-то пропускал, кто-то не тренировался, кто-то был дисквалифицирован или болел. Было тяжело собрать всех в одну команду. Мы подстраивались к каждой гонке. Кто-то, как Джима должна была отдаваться за всех, кто-то пропускал. В олимпийский сезон нужно будет все собрать, отбросить личные дела, эмоции и хорошо подготовиться».

«Самый приятный момент - эстафета на чемпионате мира, знаменитый финиш Елены Пидгрушной. Мы еще раз увидели, какой у нее характер и что она может бороться с любой спортсменкой. Самый неприятный момент - самострел Джимы, помешавший ей завоевать медаль чемпионата мира», - заметил Брынзак.

Если говорить о сезоне 2016/17 в целом, то у него было ровно… три героя. Не больше, и не меньше. Остальные – калифы на час.

В мужском биатлоне абсолютно недостижимым оказался Мартен Фуркад. Великолепный француз, набравший 1322 очка, выиграл помимо большого Хрустального глобуса все четыре малых – индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования и масс-старты. Он выиграл больше половины гонок – 14 из 26. В остальных 12-ти Фуркад трижды был серебряным призером, пять раз – бронзовым. И только четыре гонки он завершил за пределами призовой тройки. Блестящий результат для двукратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира.

Высокая скорость прохождения трассы француза в этом сезоне была помножена на крайне высокую точность стрельбы. По результатам нынешнего сезона у него 90 процентов пораженным мишеней – 92 процента в стрельбе из положения лёжа, и 88 процентов – стоя.

Отметим, что Фуркад – шестикратный обладатель Большого хрустального глобуса. Все эти титулы он завоевывал 6 лет подряд – 2011/12 - 2016/17. А последние два сезона он выигрывает все Малые глобусы. В сущности, в нынешнем сезоне он «лишь» повторил свои прошлогодние показатели. Просто потому, что превзойти их невозможно… Феноменальный результат французского биатлониста.

А вот у женщин воцарилось двоевластие. Героинями нынешнего сезона стали немка Лаура Дальмайер и Габриэла Коукалова из Чехии. Спортсменки поровну поделили четыре Малых глобуса, а вот Большой все-таки достался Дальмайер. Она была более результативной в тех дисциплинах, где проиграла Коукаловой. У Дальмайер 1211 очков в общем зачете, в то время как у Коукаловой – 1089.

Так, Дальмайер выиграла все три индивидуальные гонки нынешнего сезона (180 очков), в то время как ее основная соперница только однажды заняла 4-е место (95). Собственно, это преимущество и предопределило победу немки по итогам сезона в целом. В остальных дисциплинах соперницы попеременно дышали друг другу в спину. В то же время, Коукалова выиграла две спринтерские гонки и зачет в целом (377), где немка была второй (372). В гонках преследования Дальмайер (405) ненамного опередила Коукалову (384). А вот в масс-стартах вновь сильнее оказалась чешка – 265 против 254.

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Накануне олимпийского сезона (в феврале 2018-го в корейском Пхенчхане состоятся зимние Игры) тренерский штаб сборной и руководство украинского биатлона в целом получили немало пищи для размышлений. Так, вице президент Федерации биатлона Украины Василий Карленко отмечает: «Безусловно, нашим успехом была «серебряная» женская эстафета на чемпионате мира в Хохфильцене, но и личные гонки были хорошие у Юлии Джими, у Сергея Семенова. Команда движется вперед, поднимается постепенно. При наших условиях не могут ежедневно быть победы, как в Фуркада. К этому надо долго идти».

До главного старта зимнего четырехлетия остается почти 11 месяцев. Времени на анализ и подготовку – вполне достаточно. А то, как умеют готовиться наши биатлонисты, и какие они показывают результаты на крупных стартах – мы все прекрасно знаем…

Кирилл Стадниченко