Три украинки сыграют в основной сетке теннисного турнира в Майами

Три представительницы Украины стартуют в основной сетке турнира WTA Premier Mandatory, который пройдет в Майами (США), сообщает Большой теннис Украины.

Элина Свитолина (#10 WTA), получившая девятый номер посева, пропукает первый круг, а во втором встретится с победительницей встречи между американкой Бетани Маттек-Сэндс (WC, #158 WTA) и Катержиной Синяковой (#37 WTA) из Чехии.

Читайте такжеШвейцарец Федерер выиграл турнир в Индиан-Уэллсе и завоевал 90-й титул в карьере (видео)Леся Цуренко (#41 WTA) борьбу на турнире начнёт матчем против Беатрис Хаддад-Майя (#166 WTA) из Бразилии, которая стала одной из теннисисток, получившей в основную сетку wild card.

Катерина Бондаренко (#94 WTA), попавшая в основную сетку только после отказа участвовать на турнире Тимеа Бачински, сыграет против 19-летней обладательницы wild card из Испании Паулы Бадосы (#316 WTA). В единственном матче между теннисистками, который состоялся в на турнире в Антверпене в 2015 году, уверенную победу одержала украинка: 6:4, 6:0.

В квалификации Miami Open выступит Катерина Козлова, которая свой первый матч проведёт в ночь на вторник по киевскому времени.

Теннисный турнир WTA Premier Mandatory в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.