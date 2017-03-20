Женская сборная Украины по гандболу проиграла третий матч на турнире в Польше
Украинки с минимальным счетом проиграли команде Беларуси.
В Гданське завершился международный турнир по гандболу, в котором сборная Украины проиграла и третий матч, уступив команде Беларуси, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Украины.
Матч завершился со счетом 23:24.
Украинки выиграли первый тайм с разницей в два гола (13:11), после чего, с разницей в три мяча проиграли вторую половину.
Наша команда готовится к июньским поединкам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира. В Польше сборная заняла четвертое место, играя без нескольких игроков основного состава - линейных Лилии Горильской и Ольги Передерий, полусредней Анны Редьки, крайней Ольги Левченко.
Президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник по итогам турнира отметил: "У нас не было цели во что быто ни стало выиграть турнир. Мы просмотрели игроков, сделали выводы по своей игре, увидели сильные и слабые стороны. Все это учтем при дальнейшей подготовке к матчам против Испании. Мы благодарны девчонкам. Они добросовестно работали, с желанием, показали себя настоящими бойцами. Да, в игре не все получалось, но за самоотдачу ставим команде твердую пятерку".
Сборная Беларуси - Сборная Украины 24:23 (11:13)
Украина: Балог, Яблонская-Бобаль, Тимошенкова, Гилязетдинова; Лаюк 2, Андрейчук 3, Воловник 1, Бельмас, Борщенко 8, Снопова 3, Глибко, Смбатян, Смолинг 5, Компаниец 1, Лезинскская. Главный тренер Борис Чижов.
1. Беларусь 3 6
2. Польша 3 4
3. Словакия 3 2
4. Украина 3 0
17 марта
Словакия - УКРАИНА 28:25 (12:11)
Польша - Беларусь 23:24
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Польша - УКРАИНА 26:17 (11: 8)
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