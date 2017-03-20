Швейцарец Федерер выиграл турнир в Индиан-Уэллсе и завоевал 90-й титул в карьере (видео)

В американском Индиан-Уэллс завершилс теннисный турнир BNP Paribas Open, где в финале мужских соревнований швейцарец Роджер Федерер обыграл своего соотечественника Станисласа Вавринку и завоевал 90-й титул в профессиональной карьере, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился со счетом 6:4, 7:5.

Читайте такжеФедерер победил Надаля, Джокович уступил Кирьосу на турнире в Индиан-УэллсеСоперники провели на корте 1 час 20 минут. За это время Федерер 2 раза подал на вылет (пять - соперник), допустил 1 двойную ошибку (3), выполнил 63 процента первых подач (61). Наконец, он выиграл 72 из 129 розыгрышей мячей, что составляет 56 процентов.

Федерер завоевал свою юбилейный титул.

Ранее, в ночь на понедельник по киевскому времени, в женском финале россиянка Елена Веснина обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 19 марта.