Южненский "Химик" выиграл все матчи и установил рекорд чемпионата Украины по волейболу

Женская волебольная команда «Химик» из Южного (Одесская обл.) стала первой в истории чемпионатов Украины, которая выиграла все 28 матчей и набрала максимально возможное количество очков в регулярном чемпионате – 84 из 84-х, сообщает ВК "Химик".

«Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.

В 28 матчах волейболистки из Южного поиграли всего 4 партии. Таким образом, "Химик" 24 матча выиграл со счетом 3:0 и четыре - со счетом 3:1.

Первый финальный тур запланирован в Тернополе 6-8 апреля, второй – в Южном – 21-23 апреля. Участниками финальной пульки стали «Химик», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», «Волынь-Университет-ОДЮСШ» и «Билозгар-Медуниверситет».