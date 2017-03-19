Южненский "Химик" выиграл все матчи и установил рекорд чемпионата Украины по волейболу
22:22, 19 марта 2017Другое
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Команда одержала 28 побед подряд с разницей в два-три сета и набрала максимальное количество очков.
"Химик" дважды обыграл "Регину" по 3:0 / vc.khimik.com.ua
Женская волебольная команда «Химик» из Южного (Одесская обл.) стала первой в истории чемпионатов Украины, которая выиграла все 28 матчей и набрала максимально возможное количество очков в регулярном чемпионате – 84 из 84-х, сообщает ВК "Химик".
«Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.
В 28 матчах волейболистки из Южного поиграли всего 4 партии. Таким образом, "Химик" 24 матча выиграл со счетом 3:0 и четыре - со счетом 3:1.
Первый финальный тур запланирован в Тернополе 6-8 апреля, второй – в Южном – 21-23 апреля. Участниками финальной пульки стали «Химик», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», «Волынь-Университет-ОДЮСШ» и «Билозгар-Медуниверситет».
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