Украинские каратисты собрали полный комплект медалей на Премьер-лиге в Роттердаме

17-19 марта в Роттердаме прошел очередной этап Премьер-лиги Каратэ-1 – главного серийного турнира Всемирной федерации каратэ (WKF), сообщает Украинская федерация каратэ.

Спортсмены сборной Украины успешно выступили на татами в Нидерландах, собрав полный медальный комплект. Все награды были завоеваны в женском кумитэ (поединках).

Вице-чемпионка Европы 2016 г. Анжелика Терлюга (Одесса) выиграла золото в весовой категории -55 кг. На пути к финалу Анжелика уверено прошла соперниц из Ирландии, Словении, Македонии, Тайпэя. В полуфинале она со счетом 3:0 взяла убедительный реванш у итальянки Сары Кардин, которая в прошлом году в Монпелье выиграла у нее в финале через дисквалификацию. А в финале одесситка разгромила хорватку Алесандру Хасани – 8:0.

Серебряную медаль в Роттердаме добыла еще одна одесситка – Анастасия Степашко (68+ кг). Она победила соперниц из Нидерландов, Италии, Хорватии, Швейцарии, Германии, и лишь в финале минимально уступила представительнице Японии Аюми Уекусе (0:1).

Бронзовой наградой пополнила свою обширную коллекцию Анита Серегина (-61 кг). Спортсменка из Черноморска (Одесская обл.) начала турнир с победы над хорваткой, но затем уступила по хантею (судейскому решению при равном счете) Хайе Жюмаа (Канада). Благодаря тому, что канадка прошла в финал, Анита получила возможность побороться за бронзу в утешительных схватках. Четыре победы над соперницами из Италии, Польши, США и Германии принесли украинке медаль и важные рейтинговые очки в отборе к Олимпиаде 2020 года в Токио.

К этому медальному комплекту можно также приплюсовать еще две награды, завоеванные украинскими каратистами – но в составе команд зарубежных клубов. Одесситка Ирина Зарецкая, выступавшая за французский клуб Sarcelles, стала чемпионкой в категории -68 кг. А Валерий Чеботарь из Черновцов, выступая за венгерский клуб BVSC-ZUGLO, выиграл бронзу в весе -84 кг.

По итогам турнира в Роттердаме будет сформирован состав национальной сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, который пройдет в начале мая в Коджаэли (Турция).