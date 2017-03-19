Семенов занял 21-е место в последней гонке сезона Кубка мира по биатлону

В норвежском Холменколлене завершилась последняя гонка Кубка мира сезона 2016/17 по биатлону, в которой украинец Сергей Семенов занял 21-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец трижды промахнулся на огневых рубежах и существенно отстал от лидеров по скорости. Семенов, который был единственным представителем сборной Украины в Топ-30 лучших гонщиков планеты, по разу промахнулся на двух огневых рубежах в стрельбе из положения лежа и один раз в "стойке". Лишь в заключительной "стойке" он отстрелялся безошибочно. В итоге, Семенов отстал от соперника на 1 минуту 29,7 секунды.

Такм образом, Кубок мира по биатлону сезона 2016/17 завершен.

Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад, Франция (0+0+0+0) 37:32,2

2. Андрей Расторгуев, Латвия (0+1+1+0) +17,4

3. Симон Эдер, Австрия (0+0+1+0) +32,4

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21. Сергей Семенов (1+1+1+0) +1:29,7