Женская сборная Украины по гандболу проиграла Польше во втором туре турнира в Гданьске

Женская сборная Украины по ганбдолу уступила команде Польши на турнире в Гданьске, сообщает Федерация гандбола Украины.

Матч завершился со счетом 17:26.

В составе украинок наиболее результативной стала Ольга Лаюк, которая забросила шесть мячей. По три гола у Ирины Глибко и Виктории Борщенко.

Украинки, которые выступают в Гданьске без ряда травмированных игроков, пока очков не набрали. Турнир в Польше для команды Бориса Чижова является этапом подготовки к июньским матчам против Испании в отборе к чемпионату мира.

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче соревнований сборная Украины проиграла команде Словакии.

сборная Польши – сборная Украины - 26:17 (11:8)

Украина: Балог, Яблонская-Бобаль, Тимошенкова, Гілязетдінова; Лаюк 6, Андрийчук 1, Воловник, Бельмас, Борщенко 3, Снопова 2, Глибко 3, Смбатян 1, Смолінг 1, Компаниец, Лезінськська. Главный тренер Борис Чижов.