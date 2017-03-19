Призер Олимпиады-2016 гимнастка Ризатдинова продолжит карьеру после травмы

Бронзовый призер Олимпийский игр-2016 в Рио-де-Жанейро украинская гимнастка Анна Ризатдинова продолжит выступления после того, как залечит травму стопы.

Об этом спортсменка заявила во время пресс-конференции на Кубке Дерюгиной в Киеве, где она не смогла завершить соревования.

«Сейчас чувствую себя более-менее. Я пришла, поддержала команду, была рядом с командой. Я не покинула гимнастику, как кто-то мог подумать, когда вчера не было информации. Сейчас главное – восстановиться. А дальше видно будет.

Сроки восстановления? Нужно долечить травму, чтобы не было никаких проблем, а дальше будет видно. Здоровье есть здоровье, главное – вылечиться.

Я очень рада сегодняшним медалям девушек, они у нас есть – это самое главное. Это уже хорошо. Девочки у нас молодые. Прошу, наберитесь немного терпения и уже совсем скоро Украина снова будет в тройке лучших в мире», – отметила Ризатдинова.

Как сообщал УНИАН, Ризатдинова прервала выступления на турнире в Киеве после первого упражнения из-за травмы стопы.