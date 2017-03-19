Джима попала в десятку сильнейших в заключительной гонке сезона КМ по биатлону

В Холменколлене (Норвегия) завершилась последняя гонка сезона 2016/17 в Кубке мира по биатлону у женщин - масс-старт, где украинка Юлия Джима замкнула десятку сильнейших., сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка допустила один промах на первом же огневом рубеже, после чего в дальнейшем стреляла идеально. Впрочем, по скорости украинка заметно отставала от соперниц, который также промахивались на огневых рубежах и преодолевали штрафные круги.

Масс-старт. Женщины

1. Тирил Экхоф, Норвегия (0+0+1+0) 34:23,1

2. Габриэла Коукалова, Чехия (0+1+0+0) +22,6

3. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+0+1+1) +34,5

...

10. Юлия Джима (1+0+0+0) +57,9

Эта гонка стала последней в женской программе Кубка мира нынешнего сезона.

Соревнования в Холменколлене и сезон в целом завершится мужским масс-стартом, который состоится сеголдня днем. Начало гонки - в 14.30 по Киеву.