Семенов не смог удержаться в пятерке сильнейших гонки преследования КМ по биатлону

16:47, 18 марта 2017
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Украинец занял итоговое 17-е место.

noc-ukr.org

В Холменколлене (Норвегия) завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов не смог удержать в 5-ке сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец стартовал 5-м по итогам прошедшей накануне спринтерской гонки, но допустил по одному промаху на каждом из 4-х огневых рубежей, отстал от победителя на 1 минуту 49,5 секунды и занял итоговое 17-е место.

Еще один украинец Артем Прима занял сегодня итоговое 21-е место.

Гонка преследования. Мужчины. 

 1.   Антон Шипулин Россия (0+0+1+0)  32:11,9

 2.   Мартен Фуркад Франция (1+0+0+1)  +5,7

 3.   Йоханнес Тингнес Бё Норвегия (1+0+0+1)  +21,6

17.   Сергей Семенов (1+1+1+1)  +1:49,5

21.   Артем Прима (1+0+0+0)  +2:23,9

Заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 завершится в воскресенье, 19 марта, мужским и женским масс-стартами.

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Теги: #биатлон#Кубок мира