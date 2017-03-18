Семенов не смог удержаться в пятерке сильнейших гонки преследования КМ по биатлону

В Холменколлене (Норвегия) завершилась мужская гонка преследования этапа Кубка мира по биатлону, где украинец Сергей Семенов не смог удержать в 5-ке сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец стартовал 5-м по итогам прошедшей накануне спринтерской гонки, но допустил по одному промаху на каждом из 4-х огневых рубежей, отстал от победителя на 1 минуту 49,5 секунды и занял итоговое 17-е место.

Еще один украинец Артем Прима занял сегодня итоговое 21-е место.

Гонка преследования. Мужчины.

1. Антон Шипулин Россия (0+0+1+0) 32:11,9

2. Мартен Фуркад Франция (1+0+0+1) +5,7

3. Йоханнес Тингнес Бё Норвегия (1+0+0+1) +21,6

…

17. Сергей Семенов (1+1+1+1) +1:49,5

21. Артем Прима (1+0+0+0) +2:23,9

Заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 завершится в воскресенье, 19 марта, мужским и женским масс-стартами.