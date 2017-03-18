Россиянка Хонина выиграла Кубок Дерюгиной, Ризатдинова снялась из-за травмы

В Киеве завершились соревнования в многоборье Кубка Дерюгиной-2017 где фаворит турнира Анна Ризатдинова прекратила борьбу уже после первого вида программы, сообщает официальный сайт соревнований.

«Анна Ризатдинова вынужденно прекратила участие в квалификационных соревнованиях Deriugina Cup Grand Prix. После первого выступления с обручем бронзовый призер Олимпиады в Рио не смогла продолжить участие в соревнованиях по причине обострения давней травмы стопы», – сказано в пресс-релизе оргкомитета киевского турнира.

Победительницей киевского турнира в абсолютном первенства стала Полина Хонина из России, которая в трех из четырех видах программы набрала 17,000 и выше баллов - итоговая сумма 68,800. В итоге она чуть менее чем на три балла обошла свою соотечественницу Юлию Бравикову (65,850). Третье место досталось представительнице Израиля Виктории Филановски (65,800).

Финалы в отдельных видах программы состоятся вечером в субботу, 18 марта.