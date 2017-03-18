Женская сборная Украины по гандболу проиграла Словакии в стартовом матче турнира в Польше

В первый день турнира женских национальных гандбольных сборных, который происходит в польском Гданьске, Украина уступила Словакии 25:28, а Беларусь взяла верх над Польшей 24:23, сообщает Федерация гандбола Украины.

В матче против Словакии украинки начали с Тимошенковой в воротах и Борщенко, Компаниец, Глибко, Сноповой, Воловник и Лезинской в поле. Дебют вышел неудачным. На 12-й минуте наша команда проигрывала 1:6, однако сумела сравнять счет – 9:9 (27-а) минута. Равной игра была на протяжении почти всего матча. За две с половиной минуты до финальной сирены счет был ничейным 24:24. В дальнейшем команда Бориса Чижова пропустила четыре раза подряд и допустила несколько потерь в атаке. Гол Виктории Борщенко установил окончательный счет 25:28.

Именно Борщенко стала самой результативной в сборной - 8 голов (3 с пенальти). По четыре раза забили Юлия Снопова и Ирина Глибко. Без промаха бросала Наталья Воловник - 3/3. В воротах солидный показатель в 41% отраженных бросков продемонстрировала Елизавета Гилязетдинова. Без сейвов сыграли Виктория Тимошенкова и Юдит Балог. Обе команды сделали по 13 потерь.

Во 2-м туре украинки встретятся с командой Беларуси.

Для нашей команды турнира в Гданьске является этапом подготовки к июньским матчам против Испании в плей-офф отбора к чемпионату мира-2017. Из-за травмы сборная играет в Польше без ряда игроков основного состава – Лилии Горильской, Анны Редьки, Ольги Передерий и Юлии Левченко.