Финка Лаукканен одержала вторую подряд сенсационную победу в гонке КМ по биатлону, Джима - 11-я

В Холменколлене (Норвегия) завершилась гонка преследования заключительного этапа Кубка мира по биатлону, где вторую победу подряд (с учетом вчерашнего спринта) одержала Мари Лаукканен из Финляндии, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшая из украинок - Юлия Джима - финишировала на 11-м месте, поднявшись в сравнении со спринтерской гонкой на 2 позиции вверх. Украинка допустила два промаха на стрельбе и отстала от победительницы на 1 минут 57,3 секунды.

В свою очередь, победительницы вчерашнего спринта Лаукканен, которая ни разу не промахнулась на огневых рубежах и стала автором главной сенсации, сегодня допустила один промах на заключительной стрельбе в положении стоя, что не помешало ей добыть вторую победу подряд.

Позже сегодня состоится мужская гонка преследования, где пятым по итогам спринта стартует Сергей Семенов. Начало - в 16.00 по киевскому времени.

Гонка преследования. Женщины

1. Мари Лаукканен Финляндия (0+0+0+1) 29:33,3

2. Габриэла Коукалова Чехия (0+0+0+0) +26,5

3. Жюстин Бреза Франция (1+1+0+2) +1:01,4

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11. Юлия Джима (2+0+0+0) +1:57,3

36. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +4:00,1

38. Ольга Абрамова (0+0+1+1) +4:02,0