Биатлонист Семенов замкнул пятерку сильнейших в спринте последнего этапа Кубка мира

19:21, 17 марта 2017
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Украинец отстал от победителя гонки всего на 24,4 секунды.

noc-ukr.org

В Холменколлене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинец Сергей Семенов занял высокое 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований

Украинец идеально провел стрельбу, поразив все 10 мишеней, а по скорости отстал от победителя гонки лишь на 24,4 секунды.

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Таким образом, Семенов показал свой лучший результат в спринте в нынешнем сезоне.

Остальные представители Украины не попали в Топ-30 сильнейших.

Спринт Мужчины.

1.   Йоханнес Тингнес Бё (0+0) 24:53.3

2.   Мартен Фуркад (0+1) +13.6

3.   Антон Шипулин (0+0) +21.3

...

5.   Сергей Семенов (0+0) +24.4

39.   Артем Прима (1+1) +1:39.9

64.   Дмитрий Пидручный (1+1) +2:29.2

88.   Владимир Семаков (2+0) +3:05.7

99.   Александр Жирный (3+2) +4:00.1

Этап Кубка мира в Холменколлене продлится до воскресенья, 19 марта.

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Теги: #биатлон#Кубок мира