Биатлонист Семенов замкнул пятерку сильнейших в спринте последнего этапа Кубка мира
Украинец отстал от победителя гонки всего на 24,4 секунды.
В Холменколлене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинец Сергей Семенов занял высокое 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинец идеально провел стрельбу, поразив все 10 мишеней, а по скорости отстал от победителя гонки лишь на 24,4 секунды.
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Таким образом, Семенов показал свой лучший результат в спринте в нынешнем сезоне.
Остальные представители Украины не попали в Топ-30 сильнейших.
Спринт Мужчины.
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) 24:53.3
2. Мартен Фуркад (0+1) +13.6
3. Антон Шипулин (0+0) +21.3
...
5. Сергей Семенов (0+0) +24.4
39. Артем Прима (1+1) +1:39.9
64. Дмитрий Пидручный (1+1) +2:29.2
88. Владимир Семаков (2+0) +3:05.7
99. Александр Жирный (3+2) +4:00.1
Этап Кубка мира в Холменколлене продлится до воскресенья, 19 марта.