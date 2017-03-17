Биатлонист Семенов замкнул пятерку сильнейших в спринте последнего этапа Кубка мира

В Холменколлене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка этапа Кубка мира по биатлону, в которой украинец Сергей Семенов занял высокое 5-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец идеально провел стрельбу, поразив все 10 мишеней, а по скорости отстал от победителя гонки лишь на 24,4 секунды.

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Таким образом, Семенов показал свой лучший результат в спринте в нынешнем сезоне.

Остальные представители Украины не попали в Топ-30 сильнейших.

Спринт Мужчины.

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) 24:53.3

2. Мартен Фуркад (0+1) +13.6

3. Антон Шипулин (0+0) +21.3

...

5. Сергей Семенов (0+0) +24.4

39. Артем Прима (1+1) +1:39.9

64. Дмитрий Пидручный (1+1) +2:29.2

88. Владимир Семаков (2+0) +3:05.7

99. Александр Жирный (3+2) +4:00.1

Этап Кубка мира в Холменколлене продлится до воскресенья, 19 марта.