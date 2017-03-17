Обнародован состав сборной Португалии по теннису на матч Кубка Дэвиса с Украиной

Федерация тенниса Португалии назвала имена игроков, которые попали в предварительную заявку на предстоящий матч со сборной Украины, сообщает Большой теннис Украины.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ:

- Жоао Соуза (ATP 37),

- Гаштао Элиаш (ATP 95),

- Педро Соуза (ATP 196),

- Жоао Домингес (АТР 313).

В этом составе португальцы разгромили команду Словении в сентябре прошлого года со счетом 5-0.

Уже известно, что матчевое противостояние Португалии и Украины пройдет в Лиссабоне на стационарном грунтовом корте в зале "Club Internacional de Foot-Ball". В феврале на этой площадке хозяева оформили победу 5-0 над командой Израиля в первом раунде группы I Евро-африканской зоны.

Ранее сборные Украины и Португалии провели три матчевых встречи в рамках Кубка Дэвиса. Украинцы были сильнее в 2000 и 2008 годах, а португальцы одержали победу в 2001 году.

Как сообщал УНИАН, матч Португалия - Украины в рамках второго круга первой группы Евро-африканской зоны состоится 7-9 апреля.