Женская сборная Украины по гандболу примет участие в турнире в Польше

16 марта женская сборная Украины вылетела из Киева на контрольный турнир в Гданьск, который пройдет с 17 по 19 марта, сообщает Федерация гандбола Украины.

В составе делегации все гандболистки, которые приняли участие в сборах в Конча-Заспе (11-15 марта). Отправилась вместе с командой, но не сыграет в Польше из-за травмы основная линейная Лилия Горильская.

Ранее из-за травм и проблем со здоровьем также выбыли Юлия Левченко, Ольга Передерий и Анна Редька.

Главный тренер сборной Украины Борис Чижов перед выездом в Польшу отметил: "У нас выбыли сразу четверо игроков основного состава, есть травма и Юдит Балог, кооторая не тренировалась два дня. Тем не менее на сборах в Конча-Заспе мы сумели хорошо поработать, наладили игровые связи, отработали тактические варианты в защите и в нападении

Гооворя о Тамаре Смбатян, могу отметить - хорошо, что мы ее вызвали. Она неплохо проявила себя. Те задания, которые я даю, она выполняет. Из игры она не выпадает".

Международный турнир в Гданьске

17 марта. Словакия – Украина (Начало - 18.00)

18 марта. Польша – Украина (19.00)

19 марта. Беларусь – Украина (13.00)

Состав сборной Украины:

Вратари: Виктория Тимошенкова («Роман», Румыния), Юдит Балог (ВАК, Венгрия), Елизавета Гилязетдинова («Галичанка»), Ирина Яблонская-Бобаль («Карпаты»).

Левые крайние: Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия), Виктория Бельмас («Заглембе», Польша)

Левые полусредние:Ирина Компаниец ( «Карпаты»), Юлия Андрейчук («Адана Шакирпаша», Турция), Ирина Глибко («Роман», Румыния)

Центральные: Леся Смолинг ( «Галичанка»), Тамара Смбатян ( «Олимпия Бескид», Польша)

Правые полусредние: Юлия Снопова («Кемер», Турция), Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Турция)

Правая крайняя: Наталья Воловник ( «Галичанка»)

Линейные: Лилия Горильская (МТК, Венгрия), Анна Лезинська ( «Карпаты»)