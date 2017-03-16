Федерер победил Надаля, Джокович уступил Кирьосу на турнире в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллс в ночь на четверг состоялись матчи 1/8 финала мужского турнира, в которых швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля, а сильнейшийт теннисист мира на данный момент серб Новак Джокович уступил Нику Кирьосу из Австралии, сообщает официальный сайт турнира.

Федерер практичеси не испытал сопротивления в матче со своим "заклятым другом" Надалем, выиграв у него всего за 1 час и 8 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Чемпион Australian Open-2017 продолжает штамовать победы в новом сезоне. Напомним, что в финале автралийского чемпионата Федерер также обыграл Надаля. Но тогда упорнейшая борьба продлилась все пять сетов - 3 часа 37 минут.

В свою очередь, первая ракетка мира на данный момент Новак Джокович неожиданно уступил Нику Кирьосу, также в двух партиях. Серб проиграл первый сет со счетом 4:6, а во втором шла равная борьба до тай-брейка, где Кирьос был сильнее - 6:7 (3:7).

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэлллсе проходит с 6 по 19 марта.