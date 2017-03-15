"Кубок Дерюгиной" по художественной гимнастике состоится впервые после 4-летнего перерыва

С 17 по 19 марта киевский Дворец Спорта принимает международные соревнования по художественной гимнастике – “Кубок Дерюгиной-2017”, сообщили УНИАН в оргкомитете турнира.

“Кубок Дерюгиной” проводится уже в 22-й раз. В этом году соревнование состоится после четырехлетнего перерыва.

Свое участие в соревнованиях уже подтвердили представители из 28 стран. Организаторы пока не раскрывают всех имен, однако объявили о том, что на “Кубке Дерюгиной-2017” выступит бронзовый призер Олимпиады в Рио – Анна Ризатдинова.

Читайте такжеНа гимнастическом "Кубке Дерюгиной" впервые состоится юниорский турнир“Для меня очень волнительно снова оказаться во Дворце Спорта, я уже предвкушаю свое выступление здесь. Каким оно будет? Уверена, зрители будут приятно удивлены! Честно признаться, что эти четыре года очень не хватало домашнего турнира, и он очень не помешал бы в плане подготовки к Олимпийским играм в Рио. Я рада, что турнир возрождается. После успеха на Олимпиаде вдвойне приятно будет выступать перед родными трибунами. В Рио я настолько сильно чувствовала поддержку страны, а сейчас у всех, в том числе маленьких детей, появилась возможность увидеть нас вблизи. И за это хочется сказать «спасибо» всем, кто занимается организацией. У нас всегда очень красивое шоу, это праздник, все гости отмечают красоту наших соревнований”, – прокомментировала Анна.

Нынешний турнир приурочен к 85-летнему юбилею легендарного тренера Альбины Николаевны Дерюгиной.

«Для нас большая честь проводить такой праздник в честь 85-летия моей бабушки. У нас будет очень много приятных сюрпризов. Я буду держать интригу до последнего, но поверьте, мы очень стараемся – и это будет потрясающее по красоте шоу. Кроме показательных выступлений гимнасток, у нас также выступят Monochromea и ONUKA – они уже подтвердили свое участие. Это будет очень красиво, я вам обещаю. Мы хотим, чтобы все говорили не только об этом Кубке Дерюгиной, но и ждали следующего года. Единственное, что хочу отметить – чтобы получить полное наслаждение и увидеть всю картину, нужно посетить все три дня турнира, поэтому мы всех приглашаем и ждем», – сказала внучка Альбины Дерюгиной, дочь Ирины Дерюгиной и Олега Блохина Ириша Блохина.