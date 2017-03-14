Британский легкоатлет опередил лошадь в стометровом забеге (видео)
20:08, 14 марта 2017Другое
969
Дуэйн Чемберс, которого 15 лет назад признали лучшим легкоатлетом Европы, соревновался со скакуном по кличке "Жаркий Шторм".
Британский легкоатлет опередил лошадь в стометровом забеге / скриншот
Таким образом спортсмен готовился к местным благотворительным соревнованиям.
Читайте такжеУкраинцы Федечко и Кирпулянский стали чемпионами Европы по современному пятиборью
Победить скакуна спортсмену удалось, преодолев дистанцию за 10 с половиной секунд.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter