Британский легкоатлет опередил лошадь в стометровом забеге (видео)

20:08, 14 марта 2017
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Дуэйн Чемберс, которого 15 лет назад признали лучшим легкоатлетом Европы, соревновался со скакуном по кличке "Жаркий Шторм". 

Британский легкоатлет опередил лошадь в стометровом забеге /

Таким образом спортсмен готовился к местным благотворительным соревнованиям.

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Победить скакуна спортсмену удалось, преодолев дистанцию за 10 с половиной секунд.

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