Британский легкоатлет опередил лошадь в стометровом забеге (видео)

Дуэйн Чемберс, которого 15 лет назад признали лучшим легкоатлетом Европы, соревновался со скакуном по кличке "Жаркий Шторм".

Таким образом спортсмен готовился к местным благотворительным соревнованиям. Читайте такжеУкраинцы Федечко и Кирпулянский стали чемпионами Европы по современному пятиборью Победить скакуна спортсмену удалось, преодолев дистанцию за 10 с половиной секунд.

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