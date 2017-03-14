Объявлен состав сборной Украины на Кубок мира по греко-римской борьбе
По мнению специалистов, у украинцев есть шанс побороться за медали.
Мужская сборная Украины по греко-римской борьбе вместе с главным тренером Артуром Дзигасовым вылетела в Иран, где в городе Абадан пройдет Кубок мира, сообщает официальный сайт Федерации борьбы Украины.
По результатам жеребьевки, основные конкуренты наших спортсменов - Иран и Россия - попали в другую подгруппу. По мнению специалистов, у украинцев есть шанс побороться за медали.
Состав сборной довольно мощный:
59 кг - победитель Киевского турнира, лидер молодежной команды Жора Абовян;
66 кг - Парвиз Насибов;
71 кг - Руслан Исрафилов;
75 кг - Николай Дараган и Артем Матяш;
80 кг - серебряный призер Киевского турнира Дмитрий Пышков;
85 кг - победитель Киевского турнира Юрий Шкрюба;
98 кг - призер Киевского турнира Владимир Васильев;
130 кг - Александр Чернецкий и Николай Кучмий;
В составе украинской делегации полетели президент ФГРБУ Олег Кравченко и государственный тренер Виталий Волошин.
Как сообщал УНИАН, Кубок мира по греко-римской борьбе в Иране состоится 15-19 марта.