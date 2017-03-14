Объявлен состав сборной Украины на Кубок мира по греко-римской борьбе

Мужская сборная Украины по греко-римской борьбе вместе с главным тренером Артуром Дзигасовым вылетела в Иран, где в городе Абадан пройдет Кубок мира, сообщает официальный сайт Федерации борьбы Украины.

По результатам жеребьевки, основные конкуренты наших спортсменов - Иран и Россия - попали в другую подгруппу. По мнению специалистов, у украинцев есть шанс побороться за медали.

Состав сборной довольно мощный:

59 кг - победитель Киевского турнира, лидер молодежной команды Жора Абовян;

66 кг - Парвиз Насибов;

71 кг - Руслан Исрафилов;

75 кг - Николай Дараган и Артем Матяш;

80 кг - серебряный призер Киевского турнира Дмитрий Пышков;

85 кг - победитель Киевского турнира Юрий Шкрюба;

98 кг - призер Киевского турнира Владимир Васильев;

130 кг - Александр Чернецкий и Николай Кучмий;

В составе украинской делегации полетели президент ФГРБУ Олег Кравченко и государственный тренер Виталий Волошин.

Как сообщал УНИАН, Кубок мира по греко-римской борьбе в Иране состоится 15-19 марта.