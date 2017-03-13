Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали этапа серии Гран-При в Баку

В Баку завершился этап серии Гран-при по дзюдо, где спортсмены сборной Украины завоевали чотрири награды, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В активе наших дзюдоистов 4 бронзовые награды.

Авторами «бронзовых» достижений стали: Кеджау Ньяболи (до 90 кг), Станислав Бондаренко (+100 кг), Светлана Яремка и Елизавета Каланина (+78 кг).

Следующий этап мировой серии Гран-При состоится 31 марта-2 апреля в Тбилиси. Он станет заключительным стартом в отборе в состав сборной Украины для участия в чемпионате Европы, который с 20-23 апреля будет принимать Варшава.