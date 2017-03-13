Украинки завоевали пять медалей этапа Мировой серии по синхронному плаванию

В Париже (Франция) состоялся первый этап соревнований Мировой серии по синхронному плаванию, где спортсменки сборной Украины завоевали пять наград, сообщает официальный сайт соревнований.

В сольной технической и произвольной программах медали наивысшей пробы завоевала Анна Волошина.

В дуэте с коллегой по команде Елизаветой Яхно опытная спортсменка завоевала две «бронзы».

В соревнованиях групп украинки в составе: Анны Волошиной, Ксении Сидоренко, Анастасии Савчук, Екатерины Садурськой, Елизаветы Яхно, Александры Кашубы, Марины Алексеевой и Владиславы Алексеевой пополнили копилку сборной серебряными медалями.

Соревнования Мировой серии являются отборочными к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 15 по 30 июля 2017 года.