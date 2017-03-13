Сборная Украины завоевала 6 золотых медалей и заняла 2-е место в общем зачете ЧЕ по стрельбе

В словенском Мариборе завершился чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия, где спортсмены сборной Украины завоевали 6 золотых медалей и заняли 2-е общекомандное место, сообщает официальный сайт соревнований.

В олимпийских видах программы наши спортсмены завоевали две серебряные награды. В стрельбе из пистолета с 10 метров Елена Костевич показала результат 239,5 балла проиграв только Зоране Арунович из Сербии (246,9).

А в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров Олег Царьков набрал 247,7 балла, уступив только Владимиру Масленникову из России (250,5 балла).

По две золотые медали у Галины Авраменко, Игоря Кизимы и мужской команды в составе Игорь Кизима - Максим Бабушок - Даниил Даниленко. Все награды завоеваны в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки по движущимся мишеням.

Всего, на счету сборной Украины 6 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали - 18 наград. В общекомандном зачете команда уступила только сборной России - 14-10-8, 32.

Чемпионат Европы проходил в Мариборе с 6 по 12 марта.