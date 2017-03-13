Свитолина одержала 15-ю победу подряд и вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллса

В Индиан-Уэллсе (США) состоялся матч 3-го круга теннисного турнира BNP Paribas Open-2017, в котором украинка Элина Свитолина разгромила Дарью Гаврилову из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:1.

Соперницы провели на корте всего 1 час и 4 минуты и все это время украинка имела полное преимущество.

Свитолина совершила всего одну двойную ошибку (три у соперницы), подала 68 процентов первых подач (62), выиграла 22/38 (58%) розыгрышей мяча на первых подачах (8/23 (35%)), выиграла 11/18 (61%) розыгрышей мяча на второй подаче (3/14 (21%)), реализовала 6/6 (100%) брейк-поинтов, в то время как у соперница 2/4 (50%).

Всего в матче было 93 розыгрыша мяча, из которых 59 (63%) выиграла Свитолина и 34 (37%) - Гаврилова.

В 1/8 финала 10-я ракетка мира Свитолина сыграет с 7-й в мировом рейтинге Гарбинье Мугурузой из Испании. Матч состоится в ночь на среду, 15 марта, по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 19 марта.