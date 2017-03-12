Украинка Марченко победила россиянку в финале чемпионата Европы по стрельбе из лука
16:38, 12 марта 2017Другое
741
Матч против Евгении Тимофеевой завершился разгромом со счетом 6:0.
Марченко выиграла чемпионат Европы / Reuters
Во французском Виттеле завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука, где в финале женских одиночных соревнований победила украинка Вероника Марченко, сообщает официальный сайт соревнований.
Наша спортсменка со счетом 6:0 обыграла Евгению Тимофееву из России.
Украинка выиграла три сета подряд со счетом 2:0 и одержала досрочную победу в матче из четырех сетов.
В поединке за 3-е место и бронзовую медаль еще одна украинка Лидия Сиченикова проиграла Анлегин Коэнде из Франции со счетом 4:6.
Как сообщал УНИАН, накануне женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за "бронзу" ЧЕ, а мужская команда в налогичном матче проиграла россиянам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter