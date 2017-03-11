Запорожский "Мотор" выбыл из гандбольной Лиги чемпионов

Во французском Монпелье завершился ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов EHF (Европейскоая гандбольная федерация), в котором "Монпелье" принимал запорожский "Мотор" и сыграл вничью 29:29, выиграв по сумме двух матчей с общим счетом 65:63, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Запорожье, завершился со счетом 34:36 в пользу французов.

Сегодня на площадке шла преимущественно равная борьба. Хозяева с минимальным перевесом выиграли первый тайм (14:13), и с такой ж разницей уступили во второй. Но, гостевой ничьей оказалось недостаточно для команды из Запорожья для успеха по сумме двух игр.

Самыми результативными игроками в составе "Мотора" стали Артем Козакевич (8 голов) и украинец, выступающий за сборную России, Сергей Шельменко (5).

Таким образом, "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов сезона 2016/17.