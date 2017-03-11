Женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за "бронзу" ЧЕ, мужская команда проиграла россиянам

Во французском Виттеле завершились комнадные соревнования чемпионата Европы по стрельбе из лука, где женская сборная Украины победила команду России в борьбе за 3-е место и бронзовые медали, а мужская команда проиграла россиянам в аналогичной игре, сообщает официальный сайт турнира.

Женская команда Украины обыграла россиянок со счетом 6:0.

Наше трио выступало в составе Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова. Украинки выиграли тре сета с одинаковым счетом 2:0 и четвертого сета не понадобилось.

В свою очередь, мужская команда Украины проиграла россиянам со счетом 1:5.

Сергей Макаревич, Юрий Гавелко и Никита Шишкин свели вничью первый сет противостояния - 1:1, но проиграли два последующих - 0:2 и 0:2.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье будут разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. У женщин в матче за золото сойдутся Вероника Марченко и Евгения Тимофеева (Россия) а за бронзу - Лидия Сиченикова и с француженка Ангелина Коэнде.