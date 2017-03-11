Женская сборная Украины по стрельбе из лука победила Россию в матче за "бронзу" ЧЕ, мужская команда проиграла россиянам
Завершились командные соревнования чемпионата Европы.
Во французском Виттеле завершились комнадные соревнования чемпионата Европы по стрельбе из лука, где женская сборная Украины победила команду России в борьбе за 3-е место и бронзовые медали, а мужская команда проиграла россиянам в аналогичной игре, сообщает официальный сайт турнира.
Женская команда Украины обыграла россиянок со счетом 6:0.
Наше трио выступало в составе Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова. Украинки выиграли тре сета с одинаковым счетом 2:0 и четвертого сета не понадобилось.
В свою очередь, мужская команда Украины проиграла россиянам со счетом 1:5.
Сергей Макаревич, Юрий Гавелко и Никита Шишкин свели вничью первый сет противостояния - 1:1, но проиграли два последующих - 0:2 и 0:2.
Как сообщал УНИАН, в воскресенье будут разыграны медали в индивидуальных соревнованиях. У женщин в матче за золото сойдутся Вероника Марченко и Евгения Тимофеева (Россия) а за бронзу - Лидия Сиченикова и с француженка Ангелина Коэнде.