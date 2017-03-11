Биатлонистка Варвинец заняла 7-е место в гонке преследования этапа КМ

В финском Контиолахти завершились мужская и женская гонки преследования этапа Кубка мира по биатлону, где в женской гонке украинка Ирина Варвинец сумела переместиться на 26 строчек вверх и занять итоговое 7-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка стартовала по результатам спринта с 33-го места, но сумела сегодня идеально отработать на огневых рубежах. Спортсменка ни разу не промахнулась из 20-ти выстрелов. В итоге, она финишировала на 7-м месте с отставанием от победительницы в 32,6 секунды.

Юлия Джима с 34-го места переместилась на 26-е (2 промаха, +1 минута 58,1 секунды), Анастасия Меркушина - с 30-го на 40-е (3, 3:16.1), Ольга Абрамова - с 42-го на 51-е (3, 3:49.7), Надежда Белкина - с 44-го на 54-е (4, 4:39.2).

Победительний гонка стала Лаура Дальмайер из Германии с результатом 29 минут 54,4 секунды (1 промах). Второе место у Мари Дорен Абер из Франции (2, +16.5 секунды), третье - у Лауры Витоцци из Италии (1, +19.9).

В мужской гонке лучший из украинцев Дмитрий Пидручный финишировал на 21-м месте, который стартовал 26-м по итогам спринта (2, 1:29.9). На 36- м месте финишировал Артем Прима, который стартовал 42-м (2, 2:34.8), на 41-м месте финишировал Сергей Семенов, который стартовал 47-м (4, 3:02,8), на 51-м финишировал Александр Жирный, который стартовал 57-м (4, 4:54.9), на 54-м - Владимир Семаков, который стартовал 59-м (6, 6:16,3).

Победу в гонке одержал Андреас Пайффер из Германии, который стартовал 5-м - 30 минут, 35.0 секунды (0 промахов). 2-е место на счету Симона Эдера из Австрии, который стартовал 6-м (2, +0.3 секунды), третье - у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии, стартовавшего также 3-м (2, 2.3 секунды). У лидера нынешнего сезона и рекордсмена по числу выигранных гонок этапов КМ француза Мартена Фуркада, который вчера победил в спринте, 4 промаха на огневых рубежах и отставание от победителя в 25.5 секунды - 5-е место.

Этап КМ в Финляндии завершится в воскресенье, 12 марта, одиночной смешанной и классической смешанной эстафетами.