Мужская и женская сборные Украины сразятся в матчах за 3-е место на ЧЕ по стрельбе из лука

Женская и мужская сборные Украины не сумели пройти полуфинальнаю стадию на чемпионате Европы в помещении, добыв путевки в матчи за третье место, сообщает SportArena.

Неожиданно легко в полуфинале уступила женская сборная в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидии Сичениковой — они в трех сетах проиграли француженкам (0:6). При этом фаворитом поединка выглядела именно Украина, которая в квалификации сумела показать второй результат, завоевав прямую путевку в полуфинал. Франции же пришлось преодолевать четвертьфинальную стадию, где хозяева турнира обыграли Турцию (6:2).

Читайте такжеУкраинка Марченко вышла в финал чемпионата Европы по стрельбе из лукаВ стартовых двух партиях украинки проиграли минимально, с разницей всего в одно очко. И только в третьей — решающей — партии Ле Бле достаточно уверенно перестреляли сине-желтых, набрав на три очка больше. Лучшей в составе Украины ожидаемо стала Марченко, набравшая 58 из 60-ти возможных очков. Поддержать лидера Павлова и Сиченикова не сумели: они на двоих выбили только две «10», что и отразилось на итоговом счете.

Более интригующим получился полуфинальный поединок мужской сборной, которая минимально уступила Италии (3:5). Первые две партии украинцы проиграли, однако в третьем сете сумели сократить отставание до минимума, и для перехода в тай-брейк им надо было выигрывать четвертую партию. Сине-желтые стрелки сделали практически все — они выбили 59 из 60-ти возможных очков, однако такой результат принес им только ничью. Таким образом, по итогам четырех партий Италия набрала пять очков и вышла в финал.

Соперниками Украины в матчах за третье место станут сборные России, которые сенсационно уступили Франции (в мужском турнире) и Польше (в женском). Матчи за третье место командного чемпионата Европы в помещении пройдут в субботу, 11 марта. Начало женского матча в 16:40 по Киеву, а мужского — в 17:30.

Как сообщал УНИАН, финалы в одиночных соревнованиях состоятся в воскресенье, 12 марта.

Чемпиона Европы по стрельбе из лука проходит в Виттеле (Франция) с 7 по 12 марта.