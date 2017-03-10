Индиан-Уэллс: Долгополов выиграл матч первого круга, Цуренко проиграла

В американском Индиан-Уэллсе завершились матчи первого круга теннисного турнира BNP Paribas Open, в которых украинец Александр Долгополов выиграл, а Леся Цуренко уступила и выбыла из борьбы, сообщает официальный сайт соревнований.

Долгополов, занимающий в рейтинге 64-е место, обыграл 39-ю ракетку мира Виктора Троицки из Сербии - 6:1, 6:4. Украинец имел полное преимущество в первом сете, а во втором соперник смог выровнять игру, позволив украинцу сделать только один "лишний" брейк.

Во втором круге украинец сыграет против Филиппа Кольшрайбера из Германии.

В свою очередь, 41-я ракетка мира Цуренко в упорнейшей борьбе проиграла 49-й в мировом рейтинге Пэн Шуай из Китая - 2:6, 6:2, 5:7.

Как сообщал УНИАН, ранее турнир покинула Екатерина Бондаренко, которая в первом круге проиграла другой китаянке Ван Цян.

Таким образом, во втором круге соревнований Украину представят Долгополов и 10-я ракетка мира Элина Свитолина, которая благоджаря высокому месту в рейтинге пропускала первый круг. Свой стартовый матч в Индиан-Уэллсе она проведет против Ван Цян.