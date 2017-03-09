Украинка Марченко вышла в финал чемпионата Европы по стрельбе из лука

Лидер сборной Украины по стрельбе из лука Вероника Марченко вышла в финал чемпионата Европы в помещении, отдав соперницам по ходу трех предварительных стадий только две партии, сообщает SportArena.

Еще в квалификации Вероника показала второй результат, который гарантировал ей пропуск 1/16 финала, а также достаточно легкую сетку по дистанции.

В принципе, так и случилось — на пути к финалу Марченко дважды обыграла француженок (в 1/8 финала со счетом 6:0 Тиффани Банкерт, а в полуфинале со счетом 6:2 Ангелину Коэнде), кроме этого украинка уверенно разобралась с представительницей Польши Виолетой Мищор (6:2) в четвертьфинале.

Для Вероники возможный успех в индивидуальном первенстве будет уже не первым в ее карьере — 23-летняя Марченко в прошлом году выигрывала чемпионат Европы на открытом воздухе. На этом же континентальном первенстве Украина добыла золото в команде, а кроме этого в 2014 году Вероинка в составе сине-желтой сборной стала чемпионкой мира в командном первенстве в закрытых помещениях.

Соперницей Марченко в решающем поединке чемпионата Европы будет россиянка Евгения Тимофеева, которая в полуфинале соревнований выбила другую украинку, Лидию Сиченикову (6:2). Таким образом Сиченикова пробилась в матч за третье место, где попытается добыть бронзу чемпионата Европы в противостоянии с француженкой Коэнде.

Третья представительница Украины Анастасия Павлова, которая в квалификации показала третий результат, сенсационно уступила в 1/8 финала представительнице Турции Бегунан Унсал на тай-брейке (5:6).

Реабилитироваться Настя может в командном турнире, где Украина по результатам квалификации автоматически отобралась в полуфинал. Соперником сине-желтых в борьбе за выход в финал будет победитель пары Франция — Турция.

Полуфинальные поединки командного турнира состоится в пятницу, 10 марта, примерно в 11.00 по Киеву. Финал и матч за третье место в командных соревнованиях пройдет в субботу, 11 марта, в 17:15. Что же касается решающих матчей в индивидуальных соревнованиях, то они состоятся в воскресенье, 12 марта, в 15:20.