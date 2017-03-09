Семеренко и Журавок замкнули Топ-10 спринтерской гонки этапа Кубка IBU

В эстонском Отепяя завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка IBU (Международной федерации биатлона), в которой сразу две украинские биатлонистки попали в десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Вита Семеренко заняла 9-е место, а Юлия Журавок замкнула 10-ку сильнейших.

Украиснкие биатлонистки ни разу не промахнулись на огневых рубежах, но отстали от лидеров по скорости. Украинки проиграли около 30 секунд победительнице гонки Анастасии Загоруйко из России. При этом, у нее был один штрафной круг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ

1. Анастасия Загоруйко (Россия, 0+1) 22:09.7

2. Юлия Швайгер (Австрия, 0+0) +5.8

3. Анна Никулина (Россия, 0+0) +7.0

…

9. Вита Семеренко (0+0) +29.7

10. Юлия Журавок (0+0) +31.7

46. Мария Кручова (1+2) +2:20.9

57. Яна Бондарь (2+3) +2:40.6

64. Юлия Бригинец (1+1) +2:58.8

Как сообщал УНИАН, накануне Вита Семеренко в первой же гонке после возвращения в биатлон спустя 2,5 года перерыва в карьере попала на подиум в составе смешанной эстафетной команды, где Украина заняла 3-е место.