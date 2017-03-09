Семеренко и Журавок замкнули Топ-10 спринтерской гонки этапа Кубка IBU
Украиснкие биатлонистки ни разу не промахнулись на огневых рубежах, но отстали от лидеров по скорости.
В эстонском Отепяя завершилась спринтерская гонка в рамках этапа Кубка IBU (Международной федерации биатлона), в которой сразу две украинские биатлонистки попали в десятку сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.
Вита Семеренко заняла 9-е место, а Юлия Журавок замкнула 10-ку сильнейших.
Украиснкие биатлонистки ни разу не промахнулись на огневых рубежах, но отстали от лидеров по скорости. Украинки проиграли около 30 секунд победительнице гонки Анастасии Загоруйко из России. При этом, у нее был один штрафной круг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОНКИ
1. Анастасия Загоруйко (Россия, 0+1) 22:09.7
2. Юлия Швайгер (Австрия, 0+0) +5.8
3. Анна Никулина (Россия, 0+0) +7.0
…
9. Вита Семеренко (0+0) +29.7
10. Юлия Журавок (0+0) +31.7
46. Мария Кручова (1+2) +2:20.9
57. Яна Бондарь (2+3) +2:40.6
64. Юлия Бригинец (1+1) +2:58.8
Как сообщал УНИАН, накануне Вита Семеренко в первой же гонке после возвращения в биатлон спустя 2,5 года перерыва в карьере попала на подиум в составе смешанной эстафетной команды, где Украина заняла 3-е место.