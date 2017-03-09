Марченко проиграл в квалификации, Бондаренко в первом круге основного турнира в Индиан-Уэллс

В Индиан-Уэллс (США) продолжается теннисный турнир BNP Paribas Open, где в ночь на четверг украинец Илья Марченко проиграл в матче финального раунда квалификационных соревнований, а Екатерина Бондаренко - в первом круге основных соревнований, соообщает официальный сайт турнира,

Бондаренко в упорной борьбе в трехсетовом матче уступила китаянке Ван Цян. Наша спортсменка сумела выиграть первый сет, но уступила в двух последующих - 7:5, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

Читайте такжеЧетыре представителя Украины сыграют в основной сетке теннисного турнира в Индиан-УэллсВ свою очередь, Марченко, посеянный в квалификации под 10-м номером, в решающем матче проиграл французу Жюльену Беннето со счетом 4:6 4:6.

Таким образом, из представителей Украины на этом турнире остались Элина Свитолина (во втором круге встретится с Ван Цян), Леся Цуренко и Александр Долгополов.

Теннисный супертурнир в Индиан-Уэллс (суммарный призовой фонд - 15 млн. долларов) проходит с 6 по 19 марта.