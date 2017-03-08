Сборная Украины по биатлону обогнала Россию в борьбе за бронзу смешанной эстафеты Кубка IBU

14:12, 08 марта 2017
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В гонке впервые после 2,5-летней паузы в карьере выступила Вита Семеренко.

Вита Семеренко вернется в большой спорт спустя два с половиной года / biathlon.com.ua

В Отепяя (Эстония) завершилась смешанная эстафетная гонка этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), где на финише сборная Украины опередила команду России, сообщает официальный сайт соревнований.

Наша команда выступала в составе Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.

Вернувшаяся в биатлон после паузы в 2,5 года олимийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Вита Семеренко уверенно пробежала первый этап по скорости, допустив по одному промаху на каждом из огневых рубежей и отстав от лидера гонки по окончании этапа на 9,5 секунды.

В дальнейшем наша команда оставалась в числе лидеров и претендентов на медали. А в финишном створе Руслан Ткаленко опередил соперника из России Кирилла Стрельцова на 0,5 секунды в борьбе за бронзу. 

В итоге, наша команда отстала от победителей из сборной Германии на 39,9 секунды. Результат немцев - 1 час 14 минут 34,6 секунды. 2-е место у сборной Норвегии - 20,8 секунды отставания.

Кубок IBU - второй по значимости турнир после Кубка мира.

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Теги: #сборная Украины#биатлон