Лучшая теннисистка мира Серена Уильямс снялась с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Сильнейшая теннисистка мира, первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации американка Серена Уильямс отказалась от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами, сообщает официальный сайт WTA.

«К сожалению, мне нужно сняться с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Я не могу тренироваться из-за своих коленей, и разочарована, что меня не будет на этих турнирах.

Я буду продолжать двигаться вперед и оставаться позитивной. Я с нетерпением жду возвращения на корт, как только это будет в моих силах», – заявила Уильямс,

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 6 марта и продлится до 19 марта, а турнир в Майами пройдет с 21 марта по 2 апреля.

По итогам этих турниров Уильямс в любом случае потеряет лидерство в мировом рейтинге.