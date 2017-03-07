Вита Семеренко вернется в биатлон в эстафете этапа Кубка IBU
21:56, 07 марта 2017Другое
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Спортсменка начнет гонку завтра в смешанной эстафете.
Вита Семеренко вернется в большой спорт спустя два с половиной года / biathlon.com.ua
8 марта в эстонском Отепяа стартует заключительный этап кубка IBU, сообщает Федерация биатлона Украины.
Организаторы значительно расширили программу и болельщиков ждут целых 8 гонок.
Кроме того, на этом этапе нас ждет возвращение в биатлон украинской олимпийской чемпионки в эстафете Сочи-2014 Виты Семеренко и польской гонщицы Вероники Новаковской.
Семеренко выступит на первом этапе классической смешанной эстафеты. где следом побегут Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.
Вита Семеренко в сентябре родила ребенка (сына Марка). Всего же она не выступала уже на протяжении 2,5 лет. В конце декабря прошлого года спортсменка возобновила тренировки.
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