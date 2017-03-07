Вита Семеренко вернется в биатлон в эстафете этапа Кубка IBU

8 марта в эстонском Отепяа стартует заключительный этап кубка IBU, сообщает Федерация биатлона Украины.

Организаторы значительно расширили программу и болельщиков ждут целых 8 гонок.

Кроме того, на этом этапе нас ждет возвращение в биатлон украинской олимпийской чемпионки в эстафете Сочи-2014 Виты Семеренко и польской гонщицы Вероники Новаковской.

Семеренко выступит на первом этапе классической смешанной эстафеты. где следом побегут Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко.

Вита Семеренко в сентябре родила ребенка (сына Марка). Всего же она не выступала уже на протяжении 2,5 лет. В конце декабря прошлого года спортсменка возобновила тренировки.