Украинка Котовская выиграла полумарафон в Италии
20:32, 07 марта 2017Другое
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Котовская победила с новым рекордом трассы – 1 час 13 минут 18 секунд.
Котовска и Канда Джоната Косгей из Кении получили призы победителей / vk.com/rivnerun.club
Украинка Ольга Котовская выиграла полумарафон Maratonina di Gorizia, который прошел в Италии, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Котовская победила с новым рекордом трассы – 1 час 13 минут 18 секунд. Отметим, что ее личный рекорд – 1:12.14. За такое время она преодолела дистанцию 9 ноября 2014 года в Польше.
Итальянку Терезу Монтроне украинка опередила больше, чем на шесть минут (1:19.33). Тройку призеров замкнула Петра Тратник из Словении (1:22.07).
Среди мужчин быстрее всех полумарафонскую дистанцию преодолел Канда Джоната Косгей из Кении. Его время – 1:05.01.
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