Украинка Котовская выиграла полумарафон в Италии

Украинка Ольга Котовская выиграла полумарафон Maratonina di Gorizia, который прошел в Италии, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Котовская победила с новым рекордом трассы – 1 час 13 минут 18 секунд. Отметим, что ее личный рекорд – 1:12.14. За такое время она преодолела дистанцию 9 ноября 2014 года в Польше.

Итальянку Терезу Монтроне украинка опередила больше, чем на шесть минут (1:19.33). Тройку призеров замкнула Петра Тратник из Словении (1:22.07).

Среди мужчин быстрее всех полумарафонскую дистанцию преодолел Канда Джоната Косгей из Кении. Его время – 1:05.01.