Украинские дзюдоисты завоевали пять медалей Кубка Европы

В Катовице (Польша) и Праге (Чехия) состоялись соревнования открытого Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, где представители сборной Украины стали обладателями 5 наград, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В весовой категории 66 кг. на счету украинцев «золото» и «серебро». В финальной схватке сошлись сразу два наших дзюдоиста – Богдан Ядов оказался сильнее Геворга Хачатряна.

Сергей Дребот стал бронзовым призером в категории до 73кг.

Блестящую победу в женских соревнованиях в категории 48кг одержала юная Дарья Белодед. А по результатам борьбы в тяжелом весе (+78кг) Анастасия Сапсай поднялась на третью ступеньку пьедестала почета.

Соревнования в Польше и Чехии проходили 4-5 марта.