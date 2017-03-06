Олеся Повх и Никита Нестеренко признаны лучшими легкоатлетами февраля в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов февраля в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

У мужчин лучшим был признан метатель диска Никита Нестеренко, который победил на Зимнем чемпионате Украины по метаниям в Мукачево с четвертым результатом сезона в мире – 63 м 77 см.

Читайте такжеСборная Украины по легкой атлетике завоевала пять наград чемпионата ЕвропыУ женщин большинство голосов досталось Олесе Повх, которая в беге на 60 метров одержала победы на этапе IAAF World Indoor Tour в Дюссельдорфе (7,16 с – SB), международных соревнованиях в Мондвилле (7,20) и Берлине (7,14 – SB), чемпионате Украины в помещении (7,15). 7,14 секунды на начало марта были 7-м лучшим результатом в мире и третьим в Европе.

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.