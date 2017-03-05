Украинка Цуренко выиграла международный женский теннисный турнир в Акапулько
10:47, 05 марта 2017Другое
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Украинка Леся Цуренко выиграла международный женский теннисный турнир в мексиканском Акапулько.
Леся Цуренко / Reuters
Как передает Сһамріоn.ua, в финале турнира она одолела француженку Кристину Младенович в двух сетах.
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Для Цуренко это третий титул WTA в карьере и первый в сезоне. Ранее она побеждала на турнирах в Стамбуле и Гуанчжоу. Младенович проиграла четвертый из пяти своих финалов.
Напомним, что в полуфинале Цуренко одолела Мирьяну Лучич-Бароне из Хорватии. Призовой фонд женского теннисного турнира в Акапулько - 226 тыс.750 долларов.
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