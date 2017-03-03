Цуренко во второй раз в сезоне вышла в полуфинал теннисного турнира WTA

В Акапулько (Мексика) завершились четвертьфинальные матчи теннисного турнира серии WTA Abierto Mexicano Telcel, в одном из которых украинца Леся Цуренко обыграла Елену Остпапенко из Латвии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (5).

Украинка имела преимущество над соперницей в первом сете, сделав "лишний" брейк и завершив партию с преимуществом в три гейма. Во второй партии шла абсолютно равная борьба и решающего преимущества Цуренко добилась только на тай-брейке.

В полуфинале Цуренко, посеянная организаторами турнира под 7-м номером, сыграет с первым номером соревнований Мирьяной Лючич-Баррони из Хорватии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Акапулько проходит с 27 февраля по 5 марта.