Цуренко во второй раз в сезоне вышла в полуфинал теннисного турнира WTA
Украинка попала в четверку сильнейших соревнований в Акапулько.
В Акапулько (Мексика) завершились четвертьфинальные матчи теннисного турнира серии WTA Abierto Mexicano Telcel, в одном из которых украинца Леся Цуренко обыграла Елену Остпапенко из Латвии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (5).
Украинка имела преимущество над соперницей в первом сете, сделав "лишний" брейк и завершив партию с преимуществом в три гейма. Во второй партии шла абсолютно равная борьба и решающего преимущества Цуренко добилась только на тай-брейке.
В полуфинале Цуренко, посеянная организаторами турнира под 7-м номером, сыграет с первым номером соревнований Мирьяной Лючич-Баррони из Хорватии.
Как сообщал УНИАН, турнир в Акапулько проходит с 27 февраля по 5 марта.