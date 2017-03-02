Украинский призер Олимпиады-2016 в Рио Беленюк представил новое патриотическое борцовское трико

17:52, 02 марта 2017
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Борец будет выступать в костюме c этническим орнаментом.

Reuters

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк представил свой новый костюм, в котором будет выступать на турнирах сезона 2017 года в своем Instagramm

"Как вам наши новые трико в этническом стиле?) Лично мне очень нравятся!", - прокомментировал Беленюк.

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Теги: #борьба#Беленюк