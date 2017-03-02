Украинский призер Олимпиады-2016 в Рио Беленюк представил новое патриотическое борцовское трико
17:52, 02 марта 2017Другое
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Борец будет выступать в костюме c этническим орнаментом.
Ранее Беленюк выступал в трико с изображением украинского герба / Reuters
Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинский борец Жан Беленюк представил свой новый костюм, в котором будет выступать на турнирах сезона 2017 года в своем Instagramm.
"Как вам наши новые трико в этническом стиле?) Лично мне очень нравятся!", - прокомментировал Беленюк.
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