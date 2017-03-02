Россию официально лишили права проведения Чемпионата мира по биатлону-2021

Международный союз биатлонистов официально лишил Россию права проведения Чемпионата мира 2021 года в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.

Читайте такжеРоссийскую Тюмень лишили ЧМ по биатлону 2021 года - СМИ"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", - отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к "допинговой системе", которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что 31 биатлонист из России подозревается в употреблении допинга. Впоследствии 22 из них были оправданы, в отношении остальных продолжается расследование.