Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Акапулько

В Акапулько (Мексика) завершились матчи второго круга теннисного турнира серии WTA Abierto Mexicano, где в одном из матчей украинка Леся Цуренко обыграла Юлию Гёргес из Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился при счете 6:1, 2:0 в пользу украинки.

Соперница откзаалась от борьбы в начале второй партии из-за травмы колена, которую она получила три недели назад в матче Кубка Федерации США - Германия.

Читайте такжеЛеся Цуренко принесла первое очко сборной Украины в матче Fed Cup с АвстралиейГёргес выиграла только второй гейм в этом матче, сравняв счет после выигранного на старте матча гейма Цуренко - 1:1. Затем немка проиграла семь геймов подряд и прервала матч.

Игра продолжалась всего 37 минут.

В матче 1/4 финала в ночь на пятницу по киевскому времени Цуренко сыграет против Елены Остапенко из Латвии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Акапулько проходит с 27 февраля по 5 марта.