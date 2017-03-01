Украинка Терещук лишена бронзы Олимпиады-2008 в современном пятиборье из-за допинга

В крови нашей спортсменки обнаружен туринабол.

Украинская спортсменка Виктория Терещук лишена бронзовой награды Олимпийских игр-2008 в Пекине из-за допинга, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета. Украинка завоевала награду в индивидуальных соревнованиях среди женщин в пятиборье (бег, верховая езда, плавание, фехтование, стрельба). Повторный анализ образцов допинг-пробы Терещук в Пекине-2008 привел к обнаружению положительного результата на запрещенное вещество туринабол. Результат аннулирован, спортсменка должна будет вернуть награду в МОК. Терещук - трехкратная чемпионка мира (Москва-2011 - личный зачет, смешанная эстафета, Гоасюн-2013 - эстафета), двукратная чемпионка Европы (Москва-2008, личый зачет, Држонков-2013, смешанная эстафета).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter