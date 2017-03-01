Украинка Терещук лишена бронзы Олимпиады-2008 в современном пятиборье из-за допинга

21:56, 01 марта 2017
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В крови нашей спортсменки обнаружен туринабол.

Виктория Терещук завоевала два серебра евройпеского первенства / noc-ukr.org

Украинская спортсменка Виктория Терещук лишена бронзовой награды Олимпийских игр-2008 в Пекине из-за допинга, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета

Украинка завоевала награду в индивидуальных соревнованиях среди женщин в пятиборье (бег, верховая езда, плавание, фехтование, стрельба).

Повторный анализ образцов допинг-пробы Терещук в Пекине-2008 привел к обнаружению положительного результата на запрещенное вещество туринабол. 

Результат аннулирован, спортсменка должна будет вернуть награду в МОК.

Терещук - трехкратная чемпионка мира (Москва-2011 - личный зачет, смешанная эстафета, Гоасюн-2013 - эстафета), двукратная чемпионка Европы (Москва-2008, личый зачет, Држонков-2013, смешанная эстафета).

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Теги: #Украина#Олимпиада