Музычук выиграла третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам и сравняла общий счет
Счет в матче стал 1,5:1,5 очка.
Украинка Анна Музычук выиграла третью партию финального матча Чемпионата мира по шахматам-2017 у Тань Чжунъи из Китая, который проходит в Тегеране (Иран), сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка накануне проиграла партию черными фигурами, а сегодня сравняла общий счет в матче - 1,5:1,5 очка.
Соперница противостояла на протяжении 31 хода, но после 32-го хода украинки признала свое поражение.
Первая партия, которая состоялась в понедельник, завершилась вничью.
В четверг состоится заключительная четвертая партия. Если она завершится вничью, титул чемпионки мира будет разыгран в пятницу на тай-брейке, в партиях с укороченным контролем времени.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по шахматам среди женщин проходит в Тегеране с 10 февраля по 4 марта.
Ранее, в 1/32 финала из борьбы выбыла Наталья Жукова, в 1/16 на тай-брейке - Наталья Букса, Инна Гапоненко и Анна Ушенина.